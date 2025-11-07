Фото: пресслужба поліції

Поліція Дніпра спільно з кіберполіцією викрила 23-річного жителя з міста Самар, який ошукав кількох дівчат майже на 200 тисяч гривень

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зловмисник знайомився з ними на популярному сайті знайомств, спілкувався під вигаданим ім'ям та пропонував підробіток.

Щоб отримати роботу, потерпілі мали виконати просту умову: встановити банківський застосунок, пройти верифікацію та відкрити рахунок, використовуючи електронну пошту шахрая. На кожному етапі чоловік контролював дії дівчат і отримував доступ до їхніх персональних даних.

За даними слідства, зловмисник оформляв онлайн-кредити на ім'я потерпілих, а загальна сума незаконно отриманих коштів склала майже 200 тисяч гривень. Відомо про двох постраждалих.

Чоловіку вже повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, раніше правоохоронці застерігали українців від нової схеми шахраїв, які створюють фейкові сайти онлайн-сервісів. Зловмисники імітують державні портали та через особисті чати в соцмережах пропонують швидко "вирішити" різні послуги, від реєстрації авто до заміни водійського посвідчення.