В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

иллюстративное фото: из открытых источников

РФ в четверг, 6 ноября, ударили по Днепру беспилотниками. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко в Telegram.

По его словам, по состоянию на 19 часов известно, что из-за удара пострадали 34-летняя женщина и мужчины 40,42 и 57 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также известно, в результате атаки дронов повреждена четырехэтажка.

Ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине прогремели взрывы во время массированной атаки дронов 6 ноября. Взрывы слышали в Павлограде и Днепре.