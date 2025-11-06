В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
РФ в четверг, 6 ноября, ударили по Днепру беспилотниками. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко в Telegram.
По его словам, по состоянию на 19 часов известно, что из-за удара пострадали 34-летняя женщина и мужчины 40,42 и 57 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Также известно, в результате атаки дронов повреждена четырехэтажка.
Ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине прогремели взрывы во время массированной атаки дронов 6 ноября. Взрывы слышали в Павлограде и Днепре.
Утренний удар в Каменском унес жизнь мужчины – тело достали из-под завалов домаВсе новости »
06 ноября 2025, 14:36Под землей – 2595 горняков: российский удар оставил без света 8 шахт Днепропетровщины
06 ноября 2025, 14:25На Днепропетровщине автомобиль влетел в электроопору и застрял: водителя вытаскивали спасатели
06 ноября 2025, 07:46
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Зеленский подписал указ о праздновании дня Десантно-штурмовых войск
06 ноября 2025, 20:33Когда, наконец, наступит ответственность?
06 ноября 2025, 20:19"Я не из тех, кто будет молчать": Оля Полякова не планирует сдаваться с вопросом Евровидения
06 ноября 2025, 19:50В Херсоне российский дрон атаковал маршрутку: ранены три человека, среди них ребенок
06 ноября 2025, 19:32Отключение электроэнергии по Украине: в Укрэнерго предупредили о графиках на 7 ноября
06 ноября 2025, 19:15"Билет" за 8 тысяч долларов: в Одесской области разоблачили дельца, разработавшего схему "бегства" для ухилянцев
06 ноября 2025, 18:45Стало известно, сколько украинцев смогут получить "зимнюю тысячу"
06 ноября 2025, 18:39Россия близка к крупнейшему достижению за два года - захват Покровска, - WSJ
06 ноября 2025, 18:36На Днепропетровщине раздались взрывы после массированной атаки дронов
06 ноября 2025, 17:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »