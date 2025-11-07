14:10  07 листопада
07 листопада 2025, 13:52

У ТЦК Дніпра чоловік намагався покінчити життя самогубством

07 листопада 2025, 13:52
Фото: Телеграм/Труха Дніпро
У Дніпрі стався інцидент у ТЦК, під час якого чоловік намагався вчинити самогубство

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

За даними обласного ТЦК, потерпілого доставили для проходження військово-лікарської комісії близько опівночі 7 листопада.

Після отримання висновку про придатність чоловік направився до вбиральні, де здійснив самокаліцтво. Працівники ТЦК негайно викликали швидку допомогу, і медики прибули на місце події протягом кількох хвилин. Потерпілий наразі перебуває під наглядом лікарів, стан його здоров’я уточнюється.

Офіційна сторінка Дніпропетровського обласного ТЦК та СП у Facebook опублікувала заяву для ЗМІ та громадськості. У ній зазначено, що відеоматеріали, які поширюються у соцмережах, можуть бути спекулятивними. Підкреслюється, що чоловіка доставили для проходження ВЛК, після чого він вчинив самокаліцтво у вбиральні. На місце одразу приїхала швидка, була надана домедична допомога, і чоловіка госпіталізували. ТЦК закликає утриматися від необґрунтованих припущень та нагадує про обов’язок громадян щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали тренера з бойового самбо, який супроводжував Анджеліну Джолі під час її поїздки з гуманітарною місією до Херсона. Після затримання до ТЦК голлівудська акторка завітала особисто.

Дніпро ТЦК ВЛК самоубивство суїцид військовий мобілізація самокаліцтво
