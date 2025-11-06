Внаслідок атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
РФ у четвер, 6 листопада, вдарили по Дніпру безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка в Telegram.
За його словами, станом на 19 год. відомо, що через удар постраждали 34-річна жінка та чоловіки 40,42 і 57 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Також відомо, внаслідок атаки дронів пошкоджено чотириповерхівку.
Раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час масованої атаки дронів 6 листопада. Вибухи чули у Павлограді та Дніпрі.
