Внаслідок атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

РФ у четвер, 6 листопада, вдарили по Дніпру безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка в Telegram.

За його словами, станом на 19 год. відомо, що через удар постраждали 34-річна жінка та чоловіки 40,42 і 57 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Також відомо, внаслідок атаки дронів пошкоджено чотириповерхівку.

Раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час масованої атаки дронів 6 листопада. Вибухи чули у Павлограді та Дніпрі.