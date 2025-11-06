14:58  06 листопада
06 листопада 2025, 14:25

Під землею – 2 595 гірників: російський удар залишив без світла 8 шахт Дніпропетровщини

06 листопада 2025, 14:25
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Дніпропетровській області внаслідок нового російського удару залишилися знеструмленими вісім вугільних шахт

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає RegioNews.

Під землею на момент інциденту перебували 2 595 гірників.

Рятувальні служби разом із персоналом шахт оперативно організували евакуацію людей на поверхню. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих та загиблих.

У Міністерстві енергетики відзначили, що атака є частиною енергетичного терору росії. Такі удари ставлять під загрозу життя працівників критичної інфраструктури та залишають українців без світла і тепла в зимовий період.

Місцеві служби продовжують працювати над відновленням електропостачання та забезпеченням безпечної роботи шахт у регіоні.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли російські удари ставлять під загрозу життя шахтарів. У серпні через обстріли на Донеччині також були знеструмлені кілька шахт, тоді під землею опинилися сотні гірників.

