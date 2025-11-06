Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає RegioNews.

Під землею на момент інциденту перебували 2 595 гірників.

Рятувальні служби разом із персоналом шахт оперативно організували евакуацію людей на поверхню. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих та загиблих.

У Міністерстві енергетики відзначили, що атака є частиною енергетичного терору росії. Такі удари ставлять під загрозу життя працівників критичної інфраструктури та залишають українців без світла і тепла в зимовий період.

Місцеві служби продовжують працювати над відновленням електропостачання та забезпеченням безпечної роботи шахт у регіоні.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли російські удари ставлять під загрозу життя шахтарів. У серпні через обстріли на Донеччині також були знеструмлені кілька шахт, тоді під землею опинилися сотні гірників.