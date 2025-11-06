Удар по військових на Дніпропетровщині: 35-та бригада морпіхів оприлюднила заяву

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського повідомила про наслідки ракетного удару, що стався 1 листопада на Дніпропетровщині

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис бригади на Facebook.

Командування висловило співчуття родинам загиблих та побажало пораненим якнайшвидшого одужання.

Наразі в бригаді тривають організаційні процедури щодо транспортування тіл загиблих та комунікація з їхніми рідними.

Також підрозділ співпрацює з правоохоронними органами для з'ясування обставин трагедії.

Командування спростувало інформацію про нібито втрату боєздатності підрозділу й наголосило, що ворог отримає відповідь на полі бою. У повідомленні також підкреслено, що винуватцями трагедії є саме ті, хто вторгся на українську землю, і що "за кожного полеглого буде відплата".

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по полігону на Дніпропетровщині загинуло 8 людей, 40 поранені, 6 зникли безвісти. Усі військові.

Як відомо, Державне бюро розслідувань відкрило провадження щодо загибелі військових у Дніпропетровській області внаслідок ракетного удару.

Трагічний інцидент стався під час відкритої церемонії нагородження військових, коли ворожа балістична ракета влучила прямо в місце збору бійців на плацу.

Серед загиблих виявився досвідчений воїн, брат журналіста "ТСН" Дмитра Святненка – Володимир Святненко. Він пройшов запеклі бої Кринок, Курахового та Мар'янки, а напередодні трагедії повернувся зі закордонної відпустки, щоб продовжити захищати Україну.

