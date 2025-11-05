20:00  05 листопада
05 листопада 2025, 20:52

Внаслідок удару по полігону на Дніпропетровщині загинуло і зникли безвісти понад 10 людей, десятки отримали поранення

05 листопада 2025, 20:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок удару РФ по полігону на Дніпропетровщині загинуло 8 людей, 40 поранені, 6 зникли безвісти. Усі військові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Увечері 1 листопада армія РФ завдала ракетно-дронової атаки по одному із сіл на Дніпропетровщині. За кілька діб стало відомо, що серед загиблих та поранених були військовослужбовці 35-ї бригади морської піхоти, які прибули того для нагородження. Це Суспільному підтвердили родичі загиблих та поранених.

Родичі загиблих та поранених також повідомляли, що бригада не контактувала й не інформувала їх належним чином про те, що сталося.

"Ми повернулися в село, бо наш побратим, який був біля магазина, не виходив на звʼязок. Медики казали, що восьмеро – 200, сорок поранених, шість зниклих безвісти. Це все серед військових. Ми хотіли забрати тіла, але поліція сказала, що все треба робити через морг", – повідомив журналістам один із військовослужбовців.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування загибелі військових на Дніпропетровщині після ракетного удару 1 листопада. Відомо, що 1 листопада близько 17:00 противник завдав ракетного удару по місцю базування українських військових.

