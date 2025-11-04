РФ нанесла авиаудары по Днепропетровщине, есть погибшие

фото: Владислав Гайваненко / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Россияне нанесли очередные удары по населенным пунктам Днепропетровской области, повлекшие новые жертвы и значительные разрушения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

Днем армия РФ ударила по центру поселка в Покровской общине Синельниковщины. В результате атаки погибли двое мужчин в возрасте 47 и 35 лет. Еще четыре человека получили травмы. На месте попадания произошел пожар. Изуродованные четверть сотни магазинов и торговых павильонов, кафе, парикмахерская, пятиэтажка, автомобили.

Петропавловскую общину россияне атаковали КАБами и БПЛА. Там загорелся частный дом, еще 3 повреждены.

До девяти человек увеличилось количество пострадавших из-за удара по Николаевской общине, произошедшего накануне.

Также враг атаковал Никопольщину.

Как сообщалось, в Днепропетровской области во время церемонии награждения военных оккупанты ударили баллистикой. Известно, что погибло несколько бойцов.