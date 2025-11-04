16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 20:15

РФ нанесла авиаудары по Днепропетровщине, есть погибшие

04 ноября 2025, 20:15
фото: Владислав Гайваненко / Днепропетровская ОГА (ОВА)
Россияне нанесли очередные удары по населенным пунктам Днепропетровской области, повлекшие новые жертвы и значительные разрушения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

Днем армия РФ ударила по центру поселка в Покровской общине Синельниковщины. В результате атаки погибли двое мужчин в возрасте 47 и 35 лет. Еще четыре человека получили травмы. На месте попадания произошел пожар. Изуродованные четверть сотни магазинов и торговых павильонов, кафе, парикмахерская, пятиэтажка, автомобили.

Петропавловскую общину россияне атаковали КАБами и БПЛА. Там загорелся частный дом, еще 3 повреждены.

До девяти человек увеличилось количество пострадавших из-за удара по Николаевской общине, произошедшего накануне.

Также враг атаковал Никопольщину.

Как сообщалось, в Днепропетровской области во время церемонии награждения военных оккупанты ударили баллистикой. Известно, что погибло несколько бойцов.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
