РФ завдала авіаударів по Дніпропетровщині, є загиблі

фото: Владислав Гайваненко / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Росіяни завдали чергових ударів по населених пунктах Дніпропетровської області, спричинивши нові жертви і значні руйнування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Удень армія РФ вдарила по центру селища у Покровській громаді Синельниківщини. Внаслідок атаки загинуло двоє чоловіків віком 47 і 35 років. Ще четверо людей отримали травми. На місці влучання сталася пожежа. Понівечені чверть сотні магазинів і торгівельних павільйонів, кафе, перукарня, п'ятиповерхівка, автомобілі.

Петропавлівську громаду росіяни атакували КАБами та БпЛА. Там зайнявся приватний будинок, ще 3 пошкоджено.

До дев’яти осіб збільшилася кількість потерпілих через удар по Миколаївській громаді, що стався напередодні.

Також ворог атакував Нікопольщину.

Як повідомлялось, на Дніпропетровщині під час церемонії нагородження військових окупанти вдарили балістикою. Відомо, що загинули декілька бійців.