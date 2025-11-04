16:25  04 листопада
На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою
15:18  04 листопада
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
13:50  04 листопада
Завтра в Україні очікується до +17 градусів, подекуди пройдуть невеликі дощі
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 20:15

РФ завдала авіаударів по Дніпропетровщині, є загиблі

04 листопада 2025, 20:15
Читайте также на русском языке
фото: Владислав Гайваненко / Дніпропетровська ОДА (ОВА)
Читайте также
на русском языке

Росіяни завдали чергових ударів по населених пунктах Дніпропетровської області, спричинивши нові жертви і значні руйнування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Удень армія РФ вдарила по центру селища у Покровській громаді Синельниківщини. Внаслідок атаки загинуло двоє чоловіків віком 47 і 35 років. Ще четверо людей отримали травми. На місці влучання сталася пожежа. Понівечені чверть сотні магазинів і торгівельних павільйонів, кафе, перукарня, п'ятиповерхівка, автомобілі.

Петропавлівську громаду росіяни атакували КАБами та БпЛА. Там зайнявся приватний будинок, ще 3 пошкоджено.

До дев’яти осіб збільшилася кількість потерпілих через удар по Миколаївській громаді, що стався напередодні.

Також ворог атакував Нікопольщину.

Як повідомлялось, на Дніпропетровщині під час церемонії нагородження військових окупанти вдарили балістикою. Відомо, що загинули декілька бійців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область атака РФ фото війна
РФ у жовтні скинула на Україну рекордну кількість КАБів
04 листопада 2025, 14:08
Росіяни атакували ракетою та дронами Дніпропетровщину: є загибла, 11 постраждалих
04 листопада 2025, 07:58
Підпалив авто через конфлікт: на Дніпропетровщині затримали 40-річного чоловіка
04 листопада 2025, 07:34
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Полковник Міноборони переправляв ухилянтів до Молдови: ціна питання - 7,5 тисячі євро
04 листопада 2025, 21:20
Відключення світла 5 листопада: в Укренерго назвали графіки
04 листопада 2025, 20:55
Просила про допомогу і розізлила: на Дніпропетровщині чоловік до смерті побив свою літню матір
04 листопада 2025, 20:40
Стало відомо, коли у Києві відкриють головну ялинку країни
04 листопада 2025, 19:55
Смертельна ДТП на Одещині: іномарка зіткнулась з вантажівкою, серед постраждалих діти
04 листопада 2025, 19:55
Бійці спецпризначення показали кадри боїв у Покровську
04 листопада 2025, 19:43
Зеленський звинуватив Орбана у підтримці Путіна
04 листопада 2025, 19:31
Перешкоджання діяльності ЗСУ: в Одесі жінку засудили через TikTok-відео
04 листопада 2025, 18:40
Українські військові відбили понад два десятки ворожих атак на Покровському напрямку
04 листопада 2025, 18:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »