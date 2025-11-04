Підпалив авто через конфлікт: на Дніпропетровщині затримали 40-річного чоловіка

Фото: Національна поліція

У Криворізькому районі поліцейські повідомили про підозру 40-річному чоловікові, який підпалив автомобіль своєї знайомої

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 1 листопада близько 12:00 у одному з сіл району. Під час сварки чоловік облив авто 35-річної жінки бензином – ззовні та всередині – і підпалив.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

