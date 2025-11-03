16:48  03 листопада
03 листопада 2025, 19:01

На Дніпропетровщині повідомлено про підозру посадовцю "Укрзалізниці", який привласнив понад 300 тис. грн державних коштів

03 листопада 2025, 19:01
30 жовтня 2025 року за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного з підрозділів регіональної філії АТ «Укрзалізниця»

Про це йдеться на офіційному сайті прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, у квітні 2020 року посадовець вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості про надані послуги. Згодом, достеменно знаючи про фактичне невиконання робіт, він підписав документи та ініціював перерахування коштів підряднику.

Унаслідок цього з бюджету було незаконно перераховано понад 300 тис. грн державних коштів.

Дії підозрюваного кваліфіковано за фактами:

  • заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України);
  • службового підроблення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, раніше прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили про підозру іншому посадовцю цієї ж філії "Укрзалізниці" та керівникам підрядних організацій у привласненні понад 1,7 млн грн бюджетних коштів.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Нагадаємо, на Вінниччині депутат міської ради намагався побитися з працівником ТЦК.

