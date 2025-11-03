Фото: ілюстративне

Служби безпеки розслідують обставини ракетного удару, що призвів до загибелі та поранень військових на Дніпропетровщині

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування через загибель і поранення українських військовослужбовців під час ворожого обстрілу на Дніпропетровщині.

За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 противник завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі серед особового складу.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить усі необхідні слідчі дії для встановлення обставин трагедії. Слідство перевіряє, чи дотримувались вимоги безпеки під час повітряної тривоги та наскільки ефективно було організовано укриття для військових.

Досудове розслідування ведеться за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаємо, 1 листопада на Дніпропетровщині стався трагічний інцидент під час відкритої церемонії нагородження військових, коли ворожа балістична ракета влучила прямо в місце збору бійців на плацу.

Серед загиблих виявився досвідчений воїн Володимир Святненко, який пройшов запеклі бої Кринок, Курахового та Мар'янки, а напередодні трагедії повернувся зі закордонної відпустки, щоб продовжити захищати Україну. Про це повідомив журналіст "ТСН" Дмитро Святненко.