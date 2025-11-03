16:48  03 листопада
03 листопада 2025, 18:42

ДБР розпочало розслідування загибелі військових на Дніпропетровщині після ракетного удару 1 листопада

03 листопада 2025, 18:42
Фото: ілюстративне
Служби безпеки розслідують обставини ракетного удару, що призвів до загибелі та поранень військових на Дніпропетровщині

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування через загибель і поранення українських військовослужбовців під час ворожого обстрілу на Дніпропетровщині.

За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 противник завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі серед особового складу.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить усі необхідні слідчі дії для встановлення обставин трагедії. Слідство перевіряє, чи дотримувались вимоги безпеки під час повітряної тривоги та наскільки ефективно було організовано укриття для військових.

Досудове розслідування ведеться за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаємо, 1 листопада на Дніпропетровщині стався трагічний інцидент під час відкритої церемонії нагородження військових, коли ворожа балістична ракета влучила прямо в місце збору бійців на плацу.

Серед загиблих виявився досвідчений воїн Володимир Святненко, який пройшов запеклі бої Кринок, Курахового та Мар'янки, а напередодні трагедії повернувся зі закордонної відпустки, щоб продовжити захищати Україну. Про це повідомив журналіст "ТСН" Дмитро Святненко.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
