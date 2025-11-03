Фото: Національна поліція України

Побутовий конфлікт між знайомими переріс у стрілянину, внаслідок якої жінка опинилася у реанімації

передає RegioNews.

У Синельниківському районі Дніпропетровської області правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство місцевої жительки. За даними поліції, конфлікт стався на території приватного домогосподарства, де підозрюваний перебував у гостях у 37-річної жінки. Між знайомими виникла суперечка, яка переросла у агресію.

Затриманого доставили до відділку

Під час емоційного спалаху чоловік дістав вогнепальну зброю і здійснив кілька пострілів. Одна з куль влучила господарці в голову. Постраждалу у важкому стані доставили до лікарні. Медики повідомляють, що жінка перебувала без свідомості на момент госпіталізації та потребує інтенсивного лікування.

Поліцейські оперативно встановили місцеперебування стрільця, затримали його та вилучили зброю, яку він використовував. Нині чоловік перебуває під вартою, з ним працюють слідчі. Йому інкримінують замах на умисне вбивство.

Слідчі вилучили зброю та встановлюють всі обставини

За чинним законодавством, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, зокрема походження зброї та мотиви збройного нападу.

