16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2025, 18:02

На Дніпропетровщині 39-річний чоловік під час сварки вистрілив жінці в голову

03 листопада 2025, 18:02
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Побутовий конфлікт між знайомими переріс у стрілянину, внаслідок якої жінка опинилася у реанімації

Про це повідомляє Департамент карного розшуку, передає RegioNews.

У Синельниківському районі Дніпропетровської області правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство місцевої жительки. За даними поліції, конфлікт стався на території приватного домогосподарства, де підозрюваний перебував у гостях у 37-річної жінки. Між знайомими виникла суперечка, яка переросла у агресію.

Затриманого доставили до відділку

Під час емоційного спалаху чоловік дістав вогнепальну зброю і здійснив кілька пострілів. Одна з куль влучила господарці в голову. Постраждалу у важкому стані доставили до лікарні. Медики повідомляють, що жінка перебувала без свідомості на момент госпіталізації та потребує інтенсивного лікування.

Поліцейські оперативно встановили місцеперебування стрільця, затримали його та вилучили зброю, яку він використовував. Нині чоловік перебуває під вартою, з ним працюють слідчі. Йому інкримінують замах на умисне вбивство.

Слідчі вилучили зброю та встановлюють всі обставини

За чинним законодавством, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, зокрема походження зброї та мотиви збройного нападу.

Нагадаємо, у Борисполі 27-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння жорстоко напав на 53-річного відвідувача кафе, завдавши йому кілька ударів сокирою по голові.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Синельникове стрілянина замах на вбивство жінка поранення вогнепальна зброя
Вимагали "вигаданий борг" у $50 тис. і погрожували бізнесмену: на Дніпропетровщині судитимуть учасників ОЗГ
03 листопада 2025, 16:16
На Дніпропетровщині під час церемонії нагородження військових окупанти вдарили балістикою: наслідки атаки
03 листопада 2025, 14:41
На Дніпропетровщині дрони РФ знищили склад популярних чипсів і сухариків
03 листопада 2025, 14:00
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Сили оборони не дали росіянам перерізати важливу дорогу на Донеччині
03 листопада 2025, 17:55
На Дніпропетровщині рятують птаха, який збив російський дрон: тепер пернатий ППО потребує допомоги небайдужих
03 листопада 2025, 17:55
"Продавала кохання" для ухилення від служби: на Кіровоградщині жінка влаштувала "шлюбле агентство" для ухилянтів
03 листопада 2025, 17:45
Повісток стане більше: ТЦК можуть отримати доступ до баз податкової
03 листопада 2025, 17:37
Поліцейські встановили причину загадкової смерті чоловіка на Тернопільщині
03 листопада 2025, 17:29
На Житомирщині посадовцям повідомлено про підозру у незаконній порубці лісу на мільйони гривень
03 листопада 2025, 17:11
50–250 тис. грн одразу: виплати за підписання контракту військовослужбовцями планують змінити, — військовий "Осман"
03 листопада 2025, 17:05
На Вінниччині у комунальну власність повернуть гідроспоруди загальною вартістю понад 100 млн грн
03 листопада 2025, 17:01
Напав із ножем і вимагав гроші: на Київщині затримали зловмисника, який погрожував перехожому
03 листопада 2025, 16:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »