Фото: Національна поліція України

До суду скерували справу щодо організованої злочинної групи, яка вимагала у підприємця 50 тисяч доларів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На лаві підсудних опинилися чотири особи, серед яких організаторка, 41-річна жінка, знайома потерпілого. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чотирьох учасників ОЗГ судитимуть за вимагання

За даними Нацполіції, жінка залучила трьох мешканців Кривого Рогу для реалізації своєї схеми. Спершу група здійснювала психологічний тиск на підприємця, погрожуючи фізичною розправою. Коли чоловік відмовився виплачувати гроші, його побили та пошкодили автомобіль.

Підприємцю завдали тілесних ушкоджень і пошкодили авто

Під час досудового розслідування поліція провела обшуки та вилучила майно учасників групи: вісім автомобілів, готівку у різній валюті, мобільні телефони та інші речові докази на суму понад вісім мільйонів гривень.

Обвинувальний акт за фактом вимагання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у умовах воєнного стану, скеровано до суду.

Раніше повідомлялося про викриття банди на Львівщині, яка вимагала гроші у сиріт-переселенців. Суд Стрийського району виніс вирок: організатора засудили на 7,5 років, а двох учасників – на 7 років позбавлення волі.