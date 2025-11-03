16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2025, 16:16

Вимагали "вигаданий борг" у $50 тис. і погрожували бізнесмену: на Дніпропетровщині судитимуть учасників ОЗГ

03 листопада 2025, 16:16
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

До суду скерували справу щодо організованої злочинної групи, яка вимагала у підприємця 50 тисяч доларів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На лаві підсудних опинилися чотири особи, серед яких організаторка, 41-річна жінка, знайома потерпілого. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чотирьох учасників ОЗГ судитимуть за вимагання

За даними Нацполіції, жінка залучила трьох мешканців Кривого Рогу для реалізації своєї схеми. Спершу група здійснювала психологічний тиск на підприємця, погрожуючи фізичною розправою. Коли чоловік відмовився виплачувати гроші, його побили та пошкодили автомобіль.

Підприємцю завдали тілесних ушкоджень і пошкодили авто

Під час досудового розслідування поліція провела обшуки та вилучила майно учасників групи: вісім автомобілів, готівку у різній валюті, мобільні телефони та інші речові докази на суму понад вісім мільйонів гривень.

Обвинувальний акт за фактом вимагання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у умовах воєнного стану, скеровано до суду.

Раніше повідомлялося про викриття банди на Львівщині, яка вимагала гроші у сиріт-переселенців. Суд Стрийського району виніс вирок: організатора засудили на 7,5 років, а двох учасників – на 7 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область здирництво ОЗГ підприємці кримінальне провадження суд
Працівник колонії на Житомирщині постачав наркотики ув'язненим: поліція затримала співробітника
03 листопада 2025, 16:04
Троє жителів Сумщини втратили за один клік понад 130 тис. грн – шахраї діяли через TikTok
03 листопада 2025, 15:12
У Дніпрі судитимуть чоловіка за злочин сексуального характеру проти 7-річної дівчинки
03 листопада 2025, 14:56
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Дніпропетровщині 39-річний чоловік під час сварки вистрілив жінці в голову
03 листопада 2025, 18:02
Сили оборони не дали росіянам перерізати важливу дорогу на Донеччині
03 листопада 2025, 17:55
На Дніпропетровщині рятують птаха, який збив російський дрон: тепер пернатий ППО потребує допомоги небайдужих
03 листопада 2025, 17:55
"Продавала кохання" для ухилення від служби: на Кіровоградщині жінка влаштувала "шлюбле агентство" для ухилянтів
03 листопада 2025, 17:45
Повісток стане більше: ТЦК можуть отримати доступ до баз податкової
03 листопада 2025, 17:37
Поліцейські встановили причину загадкової смерті чоловіка на Тернопільщині
03 листопада 2025, 17:29
На Житомирщині посадовцям повідомлено про підозру у незаконній порубці лісу на мільйони гривень
03 листопада 2025, 17:11
50–250 тис. грн одразу: виплати за підписання контракту військовослужбовцями планують змінити, — військовий "Осман"
03 листопада 2025, 17:05
На Вінниччині у комунальну власність повернуть гідроспоруди загальною вартістю понад 100 млн грн
03 листопада 2025, 17:01
Напав із ножем і вимагав гроші: на Київщині затримали зловмисника, який погрожував перехожому
03 листопада 2025, 16:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »