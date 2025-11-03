Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители предъявили обвинение фигуранту и направили материалы в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

После задержания суд взял фигуранта под стражу с правом внесения залога, которым он воспользовался.

Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, инцидент произошел в конце августа вечером в городе Рени. Пьяный мужчина, 30-летний житель соседней области, в парке безосновательно выстрелил из пистолета, чтобы напугать людей (среди отдыхающих был 13-летний ребенок). Никто не пострадал. Полиция задержала стрелка и изъяла оружие – пистолет травматического действия для отстрела патронов с резиновыми пулями, на который у мужчины было разрешение.