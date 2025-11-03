14:09  03 листопада
03 листопада 2025, 14:56

У Дніпрі судитимуть чоловіка за злочин сексуального характеру проти 7-річної дівчинки

03 листопада 2025, 14:56
Фото: Прокуратура України
Прокуратура завершила досудове розслідування у справі про жахливий злочин, скоєний у реабілітаційному центрі Дніпра проти малолітньої дитини

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Західна окружна прокуратура міста Дніпра 25 жовтня передала до суду обвинувальний акт проти місцевого жителя. Чоловіка підозрюють у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру стосовно малолітньої дитини. Цей злочин кваліфікується за 4 частиною статті 153 Кримінального кодексу України.

Згідно з матеріалами слідства, інцидент стався у лютому 2025 року. У той час обвинувачений перебував на лікуванні в одному з реабілітаційних центрів. Він покликав до своєї палати семирічну дівчинку, яка проходила повз приміщення. Залишившись з дитиною віч-на-віч, чоловік скористався її безпорадним станом через малолітній вік і вчинив сексуальне насильство.

Злочин виявила мати потерпілої дівчинки, яка негайно звернулася до правоохоронних органів із заявою. Розслідування кримінального провадження проводили слідчі відділення ВП №3 ДРУП №1 Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

На даний момент підозрюваний утримується під вартою. Суд не визначав розмір застави для його звільнення.

Раніше повідомлялося про затримання на Миколаївщині чоловіка, який зґвалтував 43-річну односельчанку після спільного відпочинку в компанії. Злочинець скористався моментом, коли їхній спільний знайомий пішов, залишившись із жертвою наодинці та застосувавши фізичну силу.

