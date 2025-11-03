Фото: Instagram/Star Brands

У Павлограді Дніпропетровської області 2 листопада був повністю знищений склад компанії Snack Production, відомої брендами Flint, Chipster's, Big Bob, "Сан Санич" і "Морські"

Про це повідомив співзасновник "Star Brands" Іван Омельченко, передає RegioNews.

Вогонь знищив як готову продукцію, так і сировину для її виробництва.

За його словами, склад площею 11 тисяч квадратних метрів потрапив під прямий удар дрона "Шахед". Він зазначив, що вартість знищеної продукції оцінюють у десятки мільйонів гривень.

Склад Snack Production після удару

Ніхто зі співробітників не постраждав – вони перебували у спеціальному укритті. Пожежникам довелося довго гасити вогонь через загрозу повторних атак, ліквідація пожежі тривала всю ніч.

Це вже не перша атака на склади компанії в Павлограді: у квітні 2025 року їх також піддавали російським ударам. Star Brands подала заяви до правоохоронних органів щодо злочинних дій країни-агресора.

