14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2025, 14:00

На Дніпропетровщині дрони РФ знищили склад популярних чипсів і сухариків

03 листопада 2025, 14:00
Читайте также на русском языке
Фото: Instagram/Star Brands
Читайте также
на русском языке

У Павлограді Дніпропетровської області 2 листопада був повністю знищений склад компанії Snack Production, відомої брендами Flint, Chipster's, Big Bob, "Сан Санич" і "Морські"

Про це повідомив співзасновник "Star Brands" Іван Омельченко, передає RegioNews.

Вогонь знищив як готову продукцію, так і сировину для її виробництва.

За його словами, склад площею 11 тисяч квадратних метрів потрапив під прямий удар дрона "Шахед". Він зазначив, що вартість знищеної продукції оцінюють у десятки мільйонів гривень.

Склад Snack Production після удару

Ніхто зі співробітників не постраждав – вони перебували у спеціальному укритті. Пожежникам довелося довго гасити вогонь через загрозу повторних атак, ліквідація пожежі тривала всю ніч.

Це вже не перша атака на склади компанії в Павлограді: у квітні 2025 року їх також піддавали російським ударам. Star Brands подала заяви до правоохоронних органів щодо злочинних дій країни-агресора.

Раніше повідомлялося, в ніч на 28 вересня російські дрони-камікадзе завдали удару по винному заводу на Одещині. В результаті атаки повністю зруйновані цехи та склад готової продукції, розслідування триває.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Павлоград Дніпропетровська область дрони шахед склад атака
Сили оборони України завдали удару по Саратовському НПЗ у РФ
03 листопада 2025, 12:40
У Кривому Розі чоловік кинув гранату просто посеред вулиці: по дорозі розлетілись уламки скла
03 листопада 2025, 12:20
По Харкову та області били КАБами і "шахедами": поранено п'ятьох
03 листопада 2025, 09:22
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Троє жителів Сумщини втратили за один клік понад 130 тис. грн – шахраї діяли через TikTok
03 листопада 2025, 15:12
У Дніпрі судитимуть чоловіка за злочин сексуального характеру проти 7-річної дівчинки
03 листопада 2025, 14:56
Супермісяць над Україною: коли і як його побачити
03 листопада 2025, 14:50
На Дніпропетровщині під час церемонії нагородження військових окупанти вдарили балістикою: наслідки атаки
03 листопада 2025, 14:41
З Вірменії до України повернули афериста, який обікрав волонтерів та військових на понад 20 млн грн
03 листопада 2025, 14:11
Погода в Україні різко зміниться
03 листопада 2025, 14:09
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 13:47
Старт опалювального сезону на Харківщині: тепло отримали понад 250 будинків
03 листопада 2025, 13:39
Україна отримала нові ракети Storm Shadow для ударів по РФ – Bloomberg
03 листопада 2025, 13:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »