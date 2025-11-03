Фото: Відомо

У Кривому Розі пролунали вибухи в районі Новинки. Як повідомляється, невідомий чоловік кинув гранату посеред вулиці

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Попередньо, вибухова хвиля пошкодила вікна та МАФи, які знаходяться неподалік. На дорозі можна побачити уламки скла та сміття. За словами місцевих жителів, гучний вибух чули в кількох кварталах. Деякі люди вибігали на вулицю, не розуміючи, що сталось.

Правоохоронці, рятувальники та вибухотехніки виїжджали на місце інциденту. На щастя, жертв немає. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на сортувальному центрі одного з поштових операторів у Києві під час огляду однієї з посилок стався вибух. Внаслідок цього постраждали п'ятеро осіб – двоє митників і троє співробітників АТ "Укрпошта". Згодом стало відомо, що завдяки митній системі вдалося встановити особу відправника.