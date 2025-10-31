На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятицю, 31 жовтня, російські війська обстріляли Дніпропетровську область із артилерії, FPV-дронами та іншими безпілотниками

Про це повідомив т.в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення.

Зазначається, що під ударами опинилися Синельниківський, Нікопольський та Павлоградський райони.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня російські війська атакували Нікопольщину та Синельниківщину в Дніпропетровській області. Було пошкоджено інфраструктуру та будинки.