19:12  31 жовтня
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 20:27

На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка

31 жовтня 2025, 20:27
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У п’ятицю, 31 жовтня, російські війська обстріляли Дніпропетровську область із артилерії, FPV-дронами та іншими безпілотниками

Про це повідомив т.в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення.

Зазначається, що під ударами опинилися Синельниківський, Нікопольський та Павлоградський райони.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня російські війська атакували Нікопольщину та Синельниківщину в Дніпропетровській області. Було пошкоджено інфраструктуру та будинки.

31 жовтня 2025
07 серпня 2025
