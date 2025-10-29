16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 15:50

Центральна ВЛК почала скасовувати висновки про непридатність до військової служби, видані на Дніпропетровщині

29 жовтня 2025, 15:50
фото: ДБР
Центральна військово-лікарська комісія розпочала скасування незаконних висновків про непридатність до військової служби, які оформлювалися на Дніпропетровщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, уже анульовано перші сфальсифіковані рішення, ухвалені на підставі підроблених медичних документів.

Нагадаємо, що злочинну схему правоохоронці викрили у липні поточного року. Тоді підозру отримали один із керівників районної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та колишня медпрацівниця місцевої лікарні. Вони підшукували осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонували їм фіктивні довідки про стан здоров’я. Вартість "послуг" становила від 5 до 20 тисяч доларів США.

Як повідомлялось, на Дніпропетровщині суд визнав громадянку винною у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Найближчі роки вона проведе за ґратами.

