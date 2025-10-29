Центральна ВЛК почала скасовувати висновки про непридатність до військової служби, видані на Дніпропетровщині

фото: ДБР

Центральна військово-лікарська комісія розпочала скасування незаконних висновків про непридатність до військової служби, які оформлювалися на Дніпропетровщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, уже анульовано перші сфальсифіковані рішення, ухвалені на підставі підроблених медичних документів.

Нагадаємо, що злочинну схему правоохоронці викрили у липні поточного року. Тоді підозру отримали один із керівників районної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та колишня медпрацівниця місцевої лікарні. Вони підшукували осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонували їм фіктивні довідки про стан здоров’я. Вартість "послуг" становила від 5 до 20 тисяч доларів США.

