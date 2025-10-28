У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У мережі оприлюднено рідкісну карту Дніпра, складену німецькими окупантами у 1942 році. Документ демонструє, як фахівці Третього рейху бачили структуру та географію обласного центру під час Другої світової війни

Про це пише видання "Відомо", передає RegioNews.

Дослідник та блогер Артем Костюк повідомив, що карту вдалося "прив'язати" до сучасних координат, що дозволило оцінити рівень точності німецьких інженерів.

Центральна частина міста на плані відображена детально і майже без похибок, а вулиці та квартали збігаються з сучасними контурами.

Водночас околиці та прилеглі райони, включаючи Підгородне та села навколо, нанесені менш точно і місцями зі спотвореним плануванням. Найбільші неточності виявлено на ділянці Мерефо-Херсонської залізниці, тоді як навколишні вулиці нанесені майже ідеально.

"План досить точний і цікавий, однак у деяких місцях було виявлено суттєві похибки – саме це і викликало основні складності у створенні історичного шару", – зазначив він.

За словами Костюка, незважаючи на деякі похибки, карта залишається безцінним джерелом для відновлення історичного вигляду Дніпра та відстеження змін, що відбулися в місті за понад вісімдесят років.

