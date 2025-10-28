На Дніпропетровщині батька засудили до 15 років за розбещення власних дітей

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Дніпропетровщині суд визнав винним чоловіка, який розбещував і вчиняв злочини сексуального характеру щодо своїх трьох малолітніх дітей

Про це повідомив Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у лютому 2020 року через неналежні умови утримання дітей та ухилення від виконання батьківських обов'язків батьків було позбавлено батьківських прав. Дітей віком 8, 9 і 11 років вилучили з неблагополучної родини та передали під опіку.

У новій сім’ї діти розповіли, що у 2019 році, коли мати була відсутня, батько неодноразово вчиняв щодо них злочини сексуального характеру. Опікуни одразу звернулися до правоохоронців.

Зазначається, що суд призначив зловмиснику 15 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду чоловік своєї провини не визнав. Вирок поки не набрав законної сили – триває строк на його апеляційне оскарження.

