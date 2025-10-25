РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що під час атаки під землею перебувало майже півтисячі робітників.

"Всіх вивели на поверхню. Ніхто з них не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це вже сьома масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по шахті енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Тоді під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти.