16:33  25 жовтня
РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині
16:19  25 жовтня
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині
14:03  25 жовтня
В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2025, 16:33

РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині

25 жовтня 2025, 16:33
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Росіяни атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що під час атаки під землею перебувало майже півтисячі робітників.

"Всіх вивели на поверхню. Ніхто з них не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це вже сьома масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по шахті енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Тоді під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ шахта Дніпропетровська область атака ДТЕК
На Дніпропетровщині загорівся житловий будинок: знайшли обгоріле тіло чоловіка
24 жовтня 2025, 11:00
Росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та FPV-дронами
24 жовтня 2025, 08:29
Російські безпілотники атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджені приватні будинки, дитсадок та агрофірма
23 жовтня 2025, 18:57
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
В Україні змінюється порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації
25 жовтня 2025, 17:33
Стало відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон
25 жовтня 2025, 17:16
На Полтавщині у дворі будинку знайшли закопаний плід дитини
25 жовтня 2025, 16:44
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині
25 жовтня 2025, 16:19
Колишнього генерала СБУ можуть екстрадувати з Австрії в Україну
25 жовтня 2025, 16:11
Запорізький "гауляйтер" Балицький розізлив російський центрвиборчком
25 жовтня 2025, 15:28
Зеленський представив україно-британський дрон "Восьминіг"
25 жовтня 2025, 15:03
У Києві пасажир упав на колії метро
25 жовтня 2025, 14:41
Десятки тисяч жителів Харківщини залишились без світла після російської атаки
25 жовтня 2025, 14:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »