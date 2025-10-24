14:05  24 жовтня
24 жовтня 2025, 18:15

У Дніпрі затримали жінку за підозрою у вбивстві 29-річного чоловіка – вдарила ножем у груди

24 жовтня 2025, 18:15
Фото: Національна поліція України
Поліція розслідує обставини конфлікту, який завершився смертю чоловіка

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі поліцейські затримали жінку, яку підозрюють у причетності до умисного вбивства 29-річного чоловіка. Трагедія сталася ввечері 24 жовтня в одному з житлових комплексів на вулиці Набережна Перемоги.

За попередніми даними слідства, між жінкою та чоловіком виник конфлікт, під час якого підозрювана схопила ніж і вдарила ним потерпілого у груди. Від отриманої рани чоловік помер на місці події до приїзду медиків.

Знаряддя вбивства
Знаряддя злочину вилучено

На виклик оперативно прибули слідчо-оперативна група поліції та криміналісти. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину – ніж, який направили на експертизу. Підозрювану затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Жінці вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Згідно із законом, їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі слідчі встановлюють усі обставини конфлікту та мотиви вчинення злочину.

Нагадаємо, в Одеській області суд виніс вирок 24-річному чоловікові, який жорстоко вбив свою 65-річну опікунку. Після сварки через гроші він напав на жінку, що вважала його майже сином.

