Фото: соцмережі

ДТП сталася 23 вересня близько 22:00 у Кам’янському на перехресті вулиці Будівельників та проспекту Металургів

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, співробітник місцевого управління поліції їхав власним автомобілем по головній дорозі. У цей момент зі другорядної виїхав скутер – сталося зіткнення.

Внаслідок аварії водій скутера загинув. Його 14-річний пасажир отримав травми, хлопця доставили до лікарні.

Поліцейський був тверезий. Обставини ДТП розслідує Державне бюро розслідувань.

