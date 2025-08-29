15:45  29 августа
29 августа 2025, 15:17

9-летняя девочка, на которую упал огромный стул артинсталляции в Днепре, вышла из комы

29 августа 2025, 15:17
Фото: Телеграмм/ХДнепр
Читайте також
Медики сообщают, что состояние девочки улучшается, однако впереди ее ждет сложное лечение и реабилитация

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

9-летняя девочка, получившая травму из-за падения деревянного стула из артинсталляции в Днепре, вышла из комы. Врачи фиксируют положительную динамику ее состояния и продолжают наблюдение.

Инцидент произошел 24 августа в парке Шевченко, у летнего театра, во время празднования Дня Независимости. Девочка пыталась сесть на деревянный стул артинсталляции, который и упал ей на голову. По словам медиков, пострадавшая находилась в реанимации в состоянии комы. Врачи прогнозировали, что состояние может занять от двух до четырех дней, после чего потребуются дополнительные операции, обследование и длительная реабилитация.

Отец ребенка отметил, что конструкцию должны были надежно зафиксировать и ответственные за безопасность должны понести ответственность. В департаменте парков и рекреации городского совета напомнили, что артинсталляция предназначалась только для фотосъемки и не рассчитывалась на игры детей.

После инцидента деревянные элементы конструкции – два стула и стол огородили сигнальной лентой, чтобы посетители не могли к ним подходить.

Ранее сообщалось, в Кировоградской области в результате аварии на трассе М-30 погибли шесть человек, среди них ребенок. Трагедия произошла ночью 27 августа.

