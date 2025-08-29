Фото: Телеграм/ХДніпро

Медики повідомляють, що стан дівчинки покращується, попереду в неї складне лікування та реабілітація

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

9-річна дівчинка, яка отримала травму через падіння дерев’яного стільця з артінсталяції в Дніпрі, вийшла з коми. Лікарі фіксують позитивну динаміку її стану та продовжують спостереження.

Інцидент стався 24 серпня у парку Шевченка, біля літнього театру, під час святкування Дня Незалежності. Дівчинка намагалася сісти на дерев’яний стілець артінсталяції, який перекинувся та впав їй на голову. За словами медиків, постраждала перебувала у реанімації в стані коми. Лікарі прогнозували, що стан може тривати від двох до чотирьох днів, після чого знадобляться додаткові операції, обстеження та тривала реабілітація.

Батько дитини зазначив, що конструкція мала бути надійно зафіксована, і відповідальні за безпеку повинні понести відповідальність. У департаменті парків та рекреації міської ради нагадали, що артінсталяція призначалася лише для фотозйомки і не розраховувалася на ігри дітей.

Після інциденту дерев’яні елементи конструкції - два стільці та стіл обгородили сигнальною стрічкою, щоб відвідувачі не могли до них підходити.

