29 серпня 2025, 15:17

9-річна дівчинка, на яку впав величезний стілець з артінсталяції у Дніпрі, вийшла з коми

29 серпня 2025, 15:17
Фото: Телеграм/ХДніпро
Медики повідомляють, що стан дівчинки покращується, попереду в неї складне лікування та реабілітація

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

9-річна дівчинка, яка отримала травму через падіння дерев’яного стільця з артінсталяції в Дніпрі, вийшла з коми. Лікарі фіксують позитивну динаміку її стану та продовжують спостереження.

Інцидент стався 24 серпня у парку Шевченка, біля літнього театру, під час святкування Дня Незалежності. Дівчинка намагалася сісти на дерев’яний стілець артінсталяції, який перекинувся та впав їй на голову. За словами медиків, постраждала перебувала у реанімації в стані коми. Лікарі прогнозували, що стан може тривати від двох до чотирьох днів, після чого знадобляться додаткові операції, обстеження та тривала реабілітація.

Батько дитини зазначив, що конструкція мала бути надійно зафіксована, і відповідальні за безпеку повинні понести відповідальність. У департаменті парків та рекреації міської ради нагадали, що артінсталяція призначалася лише для фотозйомки і не розраховувалася на ігри дітей.

Після інциденту дерев’яні елементи конструкції - два стільці та стіл обгородили сигнальною стрічкою, щоб відвідувачі не могли до них підходити.

Раніше повідомлялося, на Кіровоградщині внаслідок аварії на трасі М-30 загинули шестеро людей, серед них дитина. Трагедія сталася вночі 27 серпня.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
