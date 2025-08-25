Фото: ілюстративне

Чоловік відкрив вогонь у повітря під час сварки на літній терасі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі на літній терасі одного з закладів стався інцидент за участю 33-річного чоловіка, який під час конфлікту здійснив кілька пострілів у повітря. На щастя, ніхто не постраждав.

Подія відбулася 23 серпня у Шевченківському районі. За попередніми даними, між двома чоловіками виникла сварка під час відпочинку на терасі, і підозрюваний вирішив застосувати зброю. Свідки повідомили про гучні постріли, після чого на місце приїхали правоохоронці.

Працівники поліції №4 Дніпровського районного управління №1 затримали чоловіка відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили предмет, схожий на вогнепальну зброю.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство), що передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини події.

