11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
25 серпня 2025, 16:09

У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста

25 серпня 2025, 16:09
Фото: ілюстративне
Чоловік відкрив вогонь у повітря під час сварки на літній терасі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі на літній терасі одного з закладів стався інцидент за участю 33-річного чоловіка, який під час конфлікту здійснив кілька пострілів у повітря. На щастя, ніхто не постраждав.

Подія відбулася 23 серпня у Шевченківському районі. За попередніми даними, між двома чоловіками виникла сварка під час відпочинку на терасі, і підозрюваний вирішив застосувати зброю. Свідки повідомили про гучні постріли, після чого на місце приїхали правоохоронці.

Працівники поліції №4 Дніпровського районного управління №1 затримали чоловіка відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили предмет, схожий на вогнепальну зброю.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство), що передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини події.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині місцевий житель власноруч знешкодив російський дрон. Чоловік помітив безпілотник поблизу Покровська та самотужки зупинив його.

25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
07 серпня 2025
