11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
25 серпня 2025, 14:45

У Дніпрі затримали 51-річного чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень містянину

25 серпня 2025, 14:45
Фото: Національна поліція України
У Новокодацькому районі Дніпра поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у завданні смертельних тілесних ушкоджень

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі стався смертельний конфлікт між місцевими мешканцями, внаслідок якого загинув чоловік. Подія трапилася 22 серпня у Новокодацькому районі міста. Під час сварки 51-річний підозрюваний завдав тяжких ударів своєму знайомому. Потерпілого госпіталізували, однак у лікарні він помер від отриманих травм.

Поліцейські відділу №1 Дніпровського районного управління оперативно затримали нападника. Згідно з процедурою, чоловіка взяли під варту в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За законом, санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють усі обставини трагедії та мотиви конфлікту, який закінчився фатально.

Раніше повідомлялося, в місті Південне на Одещині поліція затримала 25-річного місцевого жителя. Його підозрюють у вбивстві 43-річного знайомого після конфлікту.

кримінал смерть убивство кримінальна справа конфлікт затримання Дніпро підозрюваний
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
