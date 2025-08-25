Фото: Національна поліція України

У Новокодацькому районі Дніпра поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у завданні смертельних тілесних ушкоджень

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі стався смертельний конфлікт між місцевими мешканцями, внаслідок якого загинув чоловік. Подія трапилася 22 серпня у Новокодацькому районі міста. Під час сварки 51-річний підозрюваний завдав тяжких ударів своєму знайомому. Потерпілого госпіталізували, однак у лікарні він помер від отриманих травм.

Поліцейські відділу №1 Дніпровського районного управління оперативно затримали нападника. Згідно з процедурою, чоловіка взяли під варту в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За законом, санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють усі обставини трагедії та мотиви конфлікту, який закінчився фатально.

