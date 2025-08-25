09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
02:36  25 августа
В центре Киева 25 августа ограничат движение: детали
UA | RU
UA | RU
25 августа 2025, 10:38

Иностранные СМИ о Залужном: он мог бы стать жестким лидером, который пообещал бы украинцам "кровь, пот и слезы"

25 августа 2025, 10:38
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В британском издании The Guardian вышла большая статья о Валерии Залужном под заголовком: "Генерал, посланник… будущий президент Украины? Валерий Залужный выжидает в Лондоне". В материале описывается путь Залужного от главнокомандующего ВСУ к послу в Великобритании, его сложные отношения с президентом Зеленским и вероятные политические перспективы

Об этом сообщает RegioNews.

В начале марта, через три дня после конфликта Дональда Трампа с Зеленским в Белом доме, команда вице-президента США Джей Ди Венса пыталась наладить контакт с Валерием Залужным. По данным The Guardian, Вэнс и соратники Трампа искали потенциального заменителя действующему президенту Украины. Однако Залужный, посовещавшись с Киевом, отказался от разговора, продемонстрировав лояльность украинским властям.

Журналисты упоминают также случай с ноября 2024 года, когда глава ОП Андрей Ермак предложил Залужному присоединиться к политической команде Зеленского в преддверии возможных выборов. Он отказался, но пообещал не критиковать президента публично во время войны и сообщить о возможных политических планах.

Издание вспоминает события накануне полномасштабного вторжения, когда Залужный призвал к усиленной подготовке и военному положению, однако Зеленский тогда опасался эскалации и паники. После вторжения президент сконцентрировался на международной поддержке, а Залужный стал символом военного сопротивления. Впоследствии между ними возникли стратегические разногласия, в частности, на фоне роста популярности Залужного. В феврале 2024 года Зеленский уволил его с должности, назначив послом в Лондоне.

В Британии, по словам журналистов, Залужный ведет спокойную жизнь, избегает политических тем и не участвует в военных обсуждениях, чтобы не создавать напряженности с Киевом. Его видят в театре с женой, на прогулках, а в Украине появляются мемы на новые фотосессии генерала, в частности для Vogue. Тем не менее, он поддерживает контакт с военными и следит за событиями на фронте.

Хотя Залужный публично не заявлял о политических планах, в Киеве все больше аналитиков полагают, что он готовится к политической карьере. Сам он в частных разговорах говорит о необходимости лидера военного времени, готового к жестким решениям, но сомневается, готово ли украинское общество к такому подходу.

Он называл себя жестким лидером военного времени, который обещал "кровь, пот и слезы" украинскому народу в обмен на спасение нации, подражая Уинстону Черчиллю.

После унижения Зеленского Трампом в феврале 2025 года президент Украины прилетел в Лондон на переговоры с британским премьером. Несмотря на напряженность в прошлом, Залужный встретил Зеленского в аэропорту и опубликовал фото с рукопожатием, демонстрируя единство. Это удивило даже часть его поклонников.

The Guardian отмечает, что некоторые украинские оппоненты Зеленского видят в Залужном "идеального кандидата" на выборах, но сам он ведет себя осторожно. Вероятно, он не пойдет на открытую конфронтацию с действующим президентом, чтобы не расколоть страну, и может решить баллотироваться только в случае отставки Зеленского.

Во время саммита послов в Киеве в июле Залужный держался сдержанно, избегая публичных заявлений. Несмотря на надежду части общества, он не комментировал протесты против действий власти по отношению к антикоррупционным органам. В то же время, в Киеве он проводит встречи с политическими и общественными деятелями, что порождает новые слухи о формировании собственной команды. Его советница Оксана Тороп отрицает политическую цель этих встреч и утверждает, что Залужный сосредоточен на вопросах безопасности.

Официально Офис Президента не считает его угрозой, публично называя Залужной частью единой команды.

Напомним, по данным американской журналистки Кэти Ливингстон, Валерий Залужный открыл предвыборный штаб и начал подготовку к участию в следующих президентских выборах. По ее словам, штаб был открыт в Лондоне, и сейчас идет набор команды.

Читайте также: Изменения в законодательство и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
выборы Украина Офис президента конфликт пресса Валерий Залужный Зеленский политические амбиции
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции
25 августа 2025, 11:24
В Сумской области пограничники уничтожили 14 российских БпЛА
25 августа 2025, 11:19
В Черкасской области во время перевозки в учебный центр умер мобилизованный мужчина
25 августа 2025, 10:59
Российские дроны, КАБы и РСЗО атаковали Сумщину: есть погибший и раненые
25 августа 2025, 10:54
Украина впервые показала новую крылатую ракету, летающую на 1000 км
25 августа 2025, 10:46
От винила до набора для гольфа: во Львовской области таможенники изъяли незадекларированные товары на 800 тысяч гривен
25 августа 2025, 10:26
В Сумской области простились с 47-летним пограничником
25 августа 2025, 10:15
Полицейские задержали 25-летнего жителя Одесской области по подозрению в убийстве знакомого
25 августа 2025, 10:05
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
25 августа 2025, 09:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »