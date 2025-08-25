Иностранные СМИ о Залужном: он мог бы стать жестким лидером, который пообещал бы украинцам "кровь, пот и слезы"

Фото: из открытых источников

В британском издании The Guardian вышла большая статья о Валерии Залужном под заголовком: "Генерал, посланник… будущий президент Украины? Валерий Залужный выжидает в Лондоне". В материале описывается путь Залужного от главнокомандующего ВСУ к послу в Великобритании, его сложные отношения с президентом Зеленским и вероятные политические перспективы

В начале марта, через три дня после конфликта Дональда Трампа с Зеленским в Белом доме, команда вице-президента США Джей Ди Венса пыталась наладить контакт с Валерием Залужным. По данным The Guardian, Вэнс и соратники Трампа искали потенциального заменителя действующему президенту Украины. Однако Залужный, посовещавшись с Киевом, отказался от разговора, продемонстрировав лояльность украинским властям.

Журналисты упоминают также случай с ноября 2024 года, когда глава ОП Андрей Ермак предложил Залужному присоединиться к политической команде Зеленского в преддверии возможных выборов. Он отказался, но пообещал не критиковать президента публично во время войны и сообщить о возможных политических планах.

Издание вспоминает события накануне полномасштабного вторжения, когда Залужный призвал к усиленной подготовке и военному положению, однако Зеленский тогда опасался эскалации и паники. После вторжения президент сконцентрировался на международной поддержке, а Залужный стал символом военного сопротивления. Впоследствии между ними возникли стратегические разногласия, в частности, на фоне роста популярности Залужного. В феврале 2024 года Зеленский уволил его с должности, назначив послом в Лондоне.

В Британии, по словам журналистов, Залужный ведет спокойную жизнь, избегает политических тем и не участвует в военных обсуждениях, чтобы не создавать напряженности с Киевом. Его видят в театре с женой, на прогулках, а в Украине появляются мемы на новые фотосессии генерала, в частности для Vogue. Тем не менее, он поддерживает контакт с военными и следит за событиями на фронте.

Хотя Залужный публично не заявлял о политических планах, в Киеве все больше аналитиков полагают, что он готовится к политической карьере. Сам он в частных разговорах говорит о необходимости лидера военного времени, готового к жестким решениям, но сомневается, готово ли украинское общество к такому подходу.

Он называл себя жестким лидером военного времени, который обещал "кровь, пот и слезы" украинскому народу в обмен на спасение нации, подражая Уинстону Черчиллю.

После унижения Зеленского Трампом в феврале 2025 года президент Украины прилетел в Лондон на переговоры с британским премьером. Несмотря на напряженность в прошлом, Залужный встретил Зеленского в аэропорту и опубликовал фото с рукопожатием, демонстрируя единство. Это удивило даже часть его поклонников.

The Guardian отмечает, что некоторые украинские оппоненты Зеленского видят в Залужном "идеального кандидата" на выборах, но сам он ведет себя осторожно. Вероятно, он не пойдет на открытую конфронтацию с действующим президентом, чтобы не расколоть страну, и может решить баллотироваться только в случае отставки Зеленского.

Во время саммита послов в Киеве в июле Залужный держался сдержанно, избегая публичных заявлений. Несмотря на надежду части общества, он не комментировал протесты против действий власти по отношению к антикоррупционным органам. В то же время, в Киеве он проводит встречи с политическими и общественными деятелями, что порождает новые слухи о формировании собственной команды. Его советница Оксана Тороп отрицает политическую цель этих встреч и утверждает, что Залужный сосредоточен на вопросах безопасности.

Официально Офис Президента не считает его угрозой, публично называя Залужной частью единой команды.

Напомним, по данным американской журналистки Кэти Ливингстон, Валерий Залужный открыл предвыборный штаб и начал подготовку к участию в следующих президентских выборах. По ее словам, штаб был открыт в Лондоне, и сейчас идет набор команды.

