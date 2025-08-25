11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
25 серпня 2025, 14:13

У Дніпрі на вулиці Івана Нечуя-Левицького співробітники ТЦК влаштували стрілянину: є офіційна реакція

25 серпня 2025, 14:13
Скріншот із відео
На День Незалежності в цетрі міста лунали постріли

Про повідомляли місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Подія сталася 24 серпня на вулиці Івана Нечуя-Левицького. У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП підтвердили факт та заявили, що розслідування обставин триває.

За попередньою інформацією, група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Документів при собі він не мав, що є порушенням чинного законодавства для громадян призовного віку. Йому запропонували проїхати до центру для уточнення даних, однак чоловік відмовився, почав поводитися агресивно та вчинив напад.

Щоб зупинити конфлікт, один із представників групи здійснив попереджувальний постріл холостим патроном у повітря. Це дозволило припинити бійку, після чого громадянин спробував утекти. Постраждалих серед цивільних, військових та поліцейських немає. На місце викликали слідчу групу Нацполіції та представників Військової служби правопорядку.

Раніше повідомлялося, в одному з житлових комплексів Одеси військкомат провів масштабний рейд, під час якого виник конфлікт. У мережі поширилось відео суперечки жінок, серед яких була й особа у кріслі колісному, з водієм автобуса, що перевозив мобілізованих.

конфлікт Дніпро вистріл ТЦК
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
