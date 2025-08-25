Скріншот із відео

Про повідомляли місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Подія сталася 24 серпня на вулиці Івана Нечуя-Левицького. У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП підтвердили факт та заявили, що розслідування обставин триває.

За попередньою інформацією, група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Документів при собі він не мав, що є порушенням чинного законодавства для громадян призовного віку. Йому запропонували проїхати до центру для уточнення даних, однак чоловік відмовився, почав поводитися агресивно та вчинив напад.

Щоб зупинити конфлікт, один із представників групи здійснив попереджувальний постріл холостим патроном у повітря. Це дозволило припинити бійку, після чого громадянин спробував утекти. Постраждалих серед цивільних, військових та поліцейських немає. На місце викликали слідчу групу Нацполіції та представників Військової служби правопорядку.

Раніше повідомлялося, в одному з житлових комплексів Одеси військкомат провів масштабний рейд, під час якого виник конфлікт. У мережі поширилось відео суперечки жінок, серед яких була й особа у кріслі колісному, з водієм автобуса, що перевозив мобілізованих.