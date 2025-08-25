Фото: поліція

Подія сталася 24 серпня близько 16:00 на полі у Карпівській громаді. Правоохоронці встановлюють всі обставини

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Місцевий житель напав із ножем на двох жінок, після чого підпалив сіно на полі. Полум’я почало швидко поширюватися та загрожувало життю людей.

Коли на місце прибули рятувальники ДСНС, чоловік напав і на них: один отримав ножове поранення, інший – тілесні травми. Згодом зловмисник поранив і власного батька, який приїхав на місце.

Поліцейські, які прибули на виклик, намагалися зупинити нападника, однак він не реагував на вимоги та кинувся на правоохоронців. Після попереджувальних пострілів у повітря один із поліцейських застосував вогнепальну зброю. 42-річний чоловік загинув від отриманих поранень.

Усі постраждалі внаслідок нападу чоловіка отримали меддопомогу.

Обставини події встановлюють слідчі. Також поліцейські призначили службове розслідування та повідомили ДБР.

