22 серпня 2025, 20:50

На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання понад 500 гектарів землі

22 серпня 2025, 20:50
Правоохоронці викрили масштабну оборудку з державною землею у Дніпропетровській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, колишні посадовці Держгеокадастру, попри чинні акти постійного користування, незаконно вилучили понад 500 гектарів державної землі.

Частину ділянок - 239 гектарів вартістю близько 24 млн грн – безоплатно передали у приватну власність через підставних осіб. Згодом більшість цих земель зосередили у власності одного бенефіціара та пов'язаних із ним осіб. У результаті вони отримали 106 ділянок загальною площею 206 гектарів.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині директора товариства із обмеженою відповідальністю підозрюють у заволодінні 250 тис. грн під час ремонту школи. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Дніпропетровська область ДБР корупційна схема земля
21 серпня 2025
07 серпня 2025
