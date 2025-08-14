Фото: Національна поліція України

Чоловіка із Житомирщини затримали по "гарячих слідах" після вбивства

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві 57-річного жителя Дніпра. За версією слідства, мотивом злочину стало заволодіння мікроавтобусом потерпілого.

Мотив злочину - заволодіння мікроавтобусом

30-річний чоловік із Житомирщини організував зустріч з потерпілим під виглядом "перевезення" родичів. Під час зустрічі він задушив власника авто, а тіло сховав у лісосмузі у фортифікаційній споруді. Сам мікроавтобус злочинець відвіз до ангару.

Правоохоронці затримали підозрюваного по "гарячих слідах". Йому загрожує до 15 років ув’язнення за вбивство.

Слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини злочину та перевіряють можливу причетність підозрюваного до інших протиправних дій. Розслідування триває.

