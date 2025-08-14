17:33  14 серпня
Харків і Бородянка долучаться до тестування 5G в Україні
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
14 серпня 2025, 18:00

57-річного жителя Дніпра зарізали заради мікроавтобуса та сховали тіло у фортифікаційній споруді

14 серпня 2025, 18:00
Фото: Національна поліція України
Чоловіка із Житомирщини затримали по "гарячих слідах" після вбивства

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві 57-річного жителя Дніпра. За версією слідства, мотивом злочину стало заволодіння мікроавтобусом потерпілого.

Мотив злочину - заволодіння мікроавтобусом

30-річний чоловік із Житомирщини організував зустріч з потерпілим під виглядом "перевезення" родичів. Під час зустрічі він задушив власника авто, а тіло сховав у лісосмузі у фортифікаційній споруді. Сам мікроавтобус злочинець відвіз до ангару.

Правоохоронці затримали підозрюваного по "гарячих слідах". Йому загрожує до 15 років ув’язнення за вбивство.

Слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини злочину та перевіряють можливу причетність підозрюваного до інших протиправних дій. Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, у Кривому Розі чоловік кілька разів ударив ножем у живіт свою внучку. Постраждалу з тяжкими пораненнями доставили до лікарні.

