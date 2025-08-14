Чехія — перша країна, що відкрила дипломатичне представництво у Дніпрі

Фото: соцмережі

У середу, 13 серпня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський офіційно відкрив дипломатичне представництво країни у Дніпр

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає RegioNews.

Нове представництво працюватиме підпорядкованим посольству Чехії в Києві. Цей крок став символом підтримки України з боку Чехії, а також посиленням дипломатичної присутності на сході країни.

Глава МЗС Чехії підкреслив: "Чехія не боїться Путіна. Ми є першою країною, яка має дипломатичне представництво на сході України."

Як відомо, напередодні Ян Ліпавський прибув із візитом до Дніпра на переговори з місцевими чиновниками. Обговорювалися гуманітарні проєкти, які Чехія готова підтримати в рамках відновлення регіону після бойових дій.

Зокрема, Ліпавський провів переговори з головою військової адміністрації Дніпропетровської області Сергієм Лисаком та головою обласної ради Миколою Лукашуком. При цьому першу частину переговорів вони проводили в укритті через повітряну тривогу.

Нагадаємо, Чехія активно підтримує Дніпропетровську область через різні гуманітарні та відновлювальні ініціативи. Зокрема, у 2024 році було оголошено про намір Чехії взяти патронат над відновленням цієї області, зосередившись на таких сферах, як енергетика, водопостачання та охорона здоров'я.

Чехія – учасник програми Ukraine Facility і потенційно готова взяти на себе фінансування реконструкції та модернізації 13 лікарень у 7 регіонах України.