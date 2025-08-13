Иллюстративное фото

В Днепре женщина пыталась унаследовать квартиру от умершего брата. Однако ей заявили, что жилье уже было продано, а в документах были имена мертвых родственников

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

После смерти двоюродного брата жительница Днепра хотела оформить наследство. Однако в нотариусе она узнала, что квартиру уже продали. Соглашение о купле-продаже было оформлено с подписями ее брата и матери. Вот только они умерли еще до даты этого соглашения.

Однако нотариус показал документ. В результате новый владелец заплатил полмиллиона гривен и получил квартиру.

Покупатель квартиры не возражала против иска. Судья рассмотрела доказательства и подтвердила, что брат женщины владел квартирой. При этом она как наследница пятой очереди успела вовремя подать все документы для оформления наследства, но из-за фиктивной продажи жилья не смогла до конца все оформить.

Все указывало на то, что соглашение о продаже жилья уже не имеет силы, поскольку оно было оформлено от имени людей, которые к тому моменту уже умерли. Суд решил вернуть квартиру женщине и официально признать ее право на наследство.

