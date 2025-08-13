14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
13 августа 2025, 21:35

В Днепре женщина не смогла оформить квартиру, потому что ее продали мертвые родственники: как это произошло

13 августа 2025, 21:35
Иллюстративное фото
В Днепре женщина пыталась унаследовать квартиру от умершего брата. Однако ей заявили, что жилье уже было продано, а в документах были имена мертвых родственников

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

После смерти двоюродного брата жительница Днепра хотела оформить наследство. Однако в нотариусе она узнала, что квартиру уже продали. Соглашение о купле-продаже было оформлено с подписями ее брата и матери. Вот только они умерли еще до даты этого соглашения.

Однако нотариус показал документ. В результате новый владелец заплатил полмиллиона гривен и получил квартиру.

Покупатель квартиры не возражала против иска. Судья рассмотрела доказательства и подтвердила, что брат женщины владел квартирой. При этом она как наследница пятой очереди успела вовремя подать все документы для оформления наследства, но из-за фиктивной продажи жилья не смогла до конца все оформить.

Все указывало на то, что соглашение о продаже жилья уже не имеет силы, поскольку оно было оформлено от имени людей, которые к тому моменту уже умерли. Суд решил вернуть квартиру женщине и официально признать ее право на наследство.

Напомним, ранее в Днепре женщина не могла расстаться с мужчиной, потому что оказалось, что он "умер". Выяснилось, что от первой женщины он ушел "по-английски", и она после безрезультатных поисков объявила его мертвым.

13 августа 2025
