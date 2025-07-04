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Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Необычный случай произошел в Днепре, где женщина не смогла развестить с мужем. Причиной оказалось то, что он официально считался мертвым уже семь лет (в год меньше, чем их брак). Журналисты объяснили, как это произошло.

История началась, когда в августе 2011 года муж ушел из дома от первой жены. Он больше не вернулся. В 2012 году женщина обратилась в полицию с заявлением о розыске. В 2017 году, когда поиски ничего не дали, женщина официально объявила его умершим. В 2018 году суд удовлетворил заявление.

Что же делал "покойник"? Он почти сразу после ухода от первой жены нашел другую женщину. Впоследствии он оформил новые документы (якобы, потому что потерял старые) и женился официально снова. Через два года после этого его официально объявили умершим.

Жил свою жизнь он слишком активно как на "мертвого". Мужчина оформил загранпаспорт и даже был официальным наблюдателем от партии "Слуга народа" на выборах депутатов Днепровского городского совета в 2020 году.

В 2024 году, когда его нынешняя жена вернула из-за границы (там она была на заработках), они начали ссориться и муж становился агрессивным. Однажды женщина попросила его собрать вещи и уйти из дома, однако получила отказ.

Она обратилась в полицию с заявлением о домашнем насилии, но когда захотела развестись получила "сюрприз" - ее муж оказался "мертвым".

Что произошло дальше? Женщине пришлось доказывать в суде, что ее муж жив, чтобы она могла развестись. Уже изучив все документы, суд отменил решение об объявлении мужчины умершим, принятое еще в 2018 году. Это решение вступило в силу в марте этого года.

Напомним, в Украине в прошлом году люди стали меньше жениться . В среднем это было 12,5 тысяч пар ежемесячно. В то же время все чаще украинцы стали выбирать брачные договоры.