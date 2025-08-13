Ілюстративне фото

У Дніпрі жінка намагалась успадкувати квартиру від померлого брата. Проте їй заявили, що житло вже було продано, а в документах були імена її мертвих родичів

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Після смерті двоюрідного брата жителька Дніпра хотіла оформити спадщину. Однак у нотаріусі вона дізналась, що квартиру вже продали. Угода про купівлю-продаж була оформлена з підписами її брата та матері. От тільки вони померли ще до дати цієї угоди.

Однак нотаріус засвідчив документ. В результаті новий власник заплатив пів мільйона гривень та отримав квартиру.

Покупець квартири не заперечувала проти позову. Суддя розглянула докази та підтвердила, що брат жінки володів квартирою. При цьому вона, як спадкоємиця п’ятої черги, встигла вчасно подати всі документи для оформлення спадщини, але через фіктивний продаж житла не змогла до кінця все оформити.

Все вказувало на те, що угода про продаж житла вже не має сили, оскільки вона була оформлена від імені людей, які на той момент вже померли. Суд вирішив повернути квартиру жінці та визнати офіційно її право на спадщину.

