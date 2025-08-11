19:28  11 серпня
11 серпня 2025, 16:52

На Дніпропетровщині експосадовців "Укрзалізниці" та директора фірми підозрюють у розкраданні 6,7 млн грн

11 серпня 2025, 16:52
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Прокурори повідомили про підозру колишньому начальнику та його заступнику одного з підрозділів регіональної філії АТ "Укрзалізниця", а також директору приватного товариства

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Їх підозрюють у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні за статтями 191 та 366 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, посадовці разом із директором компанії створили схему розкрадання грошей, які були виділені на розробку нормативної документації з лісовпорядкування та оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки. Підконтрольне цьому товариству підприємство виграло тендер на публічних закупівлях і уклало договір з філією "Укрзалізниці".

Прокурори повідомили про підозру колишнім посадовцям

Проте, незважаючи на відсутність виконання робіт, посадовці підписали акти приймання, що дозволило підряднику незаконно отримати понад 6,7 мільйона гривень бюджетних коштів. Документи, що стали підставою для виплат, виявилися підробленими.

Триває досудове розслідування у справі

Наразі триває досудове розслідування. Питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вже розглядається.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині припинили діяльність медичного центру, який використовували для незаконного збуту наркотиків під виглядом замісної терапії.

