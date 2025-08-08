Фото: прокуратура

Суд в Днепре удовлетворил иск прокуратуры и остановил строительство элитного жилого комплекса в центральном историческом ареале города

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры .

Речь идет об участке площадью более 0,26 га, который передали компании под строительство элитного жилого комплекса с коммерческими площадями и паркингом.

Прокуроры установили, что застройщик не получил надлежащих разрешительных документов – в частности, разрешения на строительство и согласование проекта с органами охраны культурного наследия.

Министерство культуры трижды отказывало застройщику в утверждении проектной документации из-за нарушения требований по сохранению архитектурного облика исторической части Днепра. Несмотря на это, работы продолжались, а государственный архитектурно-строительный контроль не принял меры для их остановки.

После вступления решения в законную силу прокуратура будет добиваться его реального исполнения.

