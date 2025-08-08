06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
08 серпня 2025, 08:43

У Дніпрі зупинили незаконне будівництво елітного ЖК у центрі міста

08 серпня 2025, 08:43
Фото: прокуратура
Суд у Дніпрі задовольнив позов прокуратури та зупинив зведення елітного житлового комплексу в центральному історичному ареалі міста

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Йдеться про ділянку площею понад 0,26 га, яку передали компанії під зведення елітного житлового комплексу з комерційними площами та паркінгом.

Прокурори встановили, що забудовник не отримав належних дозвільних документів – зокрема, дозволу на будівництво та погодження проєкту з органами охорони культурної спадщини.

Міністерство культури тричі відмовляло забудовнику у затвердженні проєктної документації через порушення вимог щодо збереження архітектурного вигляду історичної частини Дніпра. Попри це, роботи тривали, а державний архітектурно-будівельний контроль не вжив заходів для їх зупинення.

Після набрання рішенням законної сили прокуратура добиватиметься його реального виконання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть забудовника, який ошукав інвесторів понад 40 київських ЖК. Будівництво велося без передбачених законом дозволів. Обвинуваченому загрожує до 12 років ув’язнення.

