Фото: прокуратура

Суд у Дніпрі задовольнив позов прокуратури та зупинив зведення елітного житлового комплексу в центральному історичному ареалі міста

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури .

Йдеться про ділянку площею понад 0,26 га, яку передали компанії під зведення елітного житлового комплексу з комерційними площами та паркінгом.

Прокурори встановили, що забудовник не отримав належних дозвільних документів – зокрема, дозволу на будівництво та погодження проєкту з органами охорони культурної спадщини.

Міністерство культури тричі відмовляло забудовнику у затвердженні проєктної документації через порушення вимог щодо збереження архітектурного вигляду історичної частини Дніпра. Попри це, роботи тривали, а державний архітектурно-будівельний контроль не вжив заходів для їх зупинення.

Після набрання рішенням законної сили прокуратура добиватиметься його реального виконання.

