В Днепре подожгли отделение Укрпочты
В Днепре правоохранители выясняют обстоятельства поджога отделения почты. Известно, что в здание бросили коктейль Молотова
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Инцидент произошел 4 августа. Неизвестные бросили коктейль Молотова в отделение "Укрпочты" по проспекту Александра Поля. Масштабного пожара удалось избежать.
Сейчас на месте инцидента остались следы последствий пожара. При этом само отделение работает в обычном режиме. Также вызвали правоохранителей, которые теперь будут выяснять, кто совершил поджог.
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, ранее в Кривом Роге подожгли здание еврейского культурного центра. Правоохранители нашли виновника. Им оказался ребенок.
В Кривом Роге двое несовершеннолетних подожгли военный автомобиль за деньгиВсе новости »
05 августа 2025, 16:25Жителя Кривого Рога задержали за поджог автомобилей в Одессе
04 августа 2025, 11:44В Киеве будут судить 20-летнего парня, который поджег дверь квартиры по "заданию" псевдоправоохранителя
04 августа 2025, 11:22
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Суд арестовал эксруководителя военной администрации в Луганской области
05 августа 2025, 19:59Омбудсмен Лубинец заявил, что ТЦК не вправе применять физическую силу
05 августа 2025, 19:51В Запорожье зафиксировали превышение норм сероводорода в воздухе
05 августа 2025, 19:35В Харькове арестован мужчина, напавший на ветерана ВСУ
05 августа 2025, 19:22В Днепре беременная женщина чуть не попала под колеса
05 августа 2025, 18:53В сети показали последствия вражеского авиаудара по Купянску
05 августа 2025, 18:39"Нужно как можно быстрее прекратить убийства": Зеленский снова поговорил с Трампом
05 августа 2025, 18:07В Житомирской области судили мужчину, который пьяным изнасиловал свою падчерицу
05 августа 2025, 17:59В Харькове инструктор "оформил" права женщине, самостоятельно сдав экзамен за нее
05 августа 2025, 17:53
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций