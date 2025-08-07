Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався підпалити вхід до поштового відділення за допомогою пляшки з горючою сумішшю. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зловмисником виявився 20-річний житель Дніпра. Він кинув пляшку з легкозаймистою рідиною під двері поштового відділення, після чого втік. Завдяки швидкій реакції співробітників вогонь вдалось оперативно локалізувати. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Серед пошкодженого лише двері відділення.

Затриманому зловмиснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – замах на умисне знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 4 серпня повідомлялось, що невідомі кинули коктейль Молотова у відділення "Укрпошти" в Дніпрі. На щастя, масштабної пожежі вдалось уникнути. Проте на місці інциденту залишились сліди від вогню. Саме відділення працює у звичному режимі.