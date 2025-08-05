В Днепропетровской области задержали работника Укрзализныци за организацию диверсий
Задержанный житель Днепропетровщины поджигал критические объекты железнодорожной инфраструктуры
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.
По данным следствия, через мессенджер Telegram он был завербован и согласился выполнять задачи – поджигать релейные шкафы и трансформаторы на стратегическом железнодорожном маршруте, которым пользуются Вооруженные Силы Украины.
Злоумышленник получал четкие указания от куратора, после чего обливал горючим веществом и поджигал три релейных шкафа на Приднепровской железной дороге. Все действия он фиксировал на телефоне и отправлял видеозаписи заказчикам, чтобы подтвердить выполнение заданий. Оплату за "работу" получал в криптовалюте на виртуальный кошелек.
Кроме поджогов, в задачи мужчины входила планировка диверсии по срыву движения грузового поезда и повреждение газопроводной линии. Однако благодаря оперативным мерам силовиков диверсанта задержали во время очередной попытки поджога. В ходе обыска изъяли бутылки с горючим веществом и мобильные устройства с поличным.
Его действия квалифицируют по части 2 статьи 113 Уголовного кодекса. Подозреваемому избрали меру пресечения - содержание под арестом без права внесения залога. Расследование ведут следователи Управления СБУ в Днепропетровской области по оперативному сопровождению соответствующих подразделений.
Ранее сообщалось, что в Одессе на автостоянке в Приморском районе неизвестный поджег два автомобиля – Mercedes-Benz и BMW. Поджигателя задержали на месте происшествия – им оказался 22-летний житель Кривого Рога.