Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, через мессенджер Telegram он был завербован и согласился выполнять задачи – поджигать релейные шкафы и трансформаторы на стратегическом железнодорожном маршруте, которым пользуются Вооруженные Силы Украины.

Злоумышленник получал четкие указания от куратора, после чего обливал горючим веществом и поджигал три релейных шкафа на Приднепровской железной дороге. Все действия он фиксировал на телефоне и отправлял видеозаписи заказчикам, чтобы подтвердить выполнение заданий. Оплату за "работу" получал в криптовалюте на виртуальный кошелек.

Кроме поджогов, в задачи мужчины входила планировка диверсии по срыву движения грузового поезда и повреждение газопроводной линии. Однако благодаря оперативным мерам силовиков диверсанта задержали во время очередной попытки поджога. В ходе обыска изъяли бутылки с горючим веществом и мобильные устройства с поличным.

Его действия квалифицируют по части 2 статьи 113 Уголовного кодекса. Подозреваемому избрали меру пресечения - содержание под арестом без права внесения залога. Расследование ведут следователи Управления СБУ в Днепропетровской области по оперативному сопровождению соответствующих подразделений.

Ранее сообщалось, что в Одессе на автостоянке в Приморском районе неизвестный поджег два автомобиля – Mercedes-Benz и BMW. Поджигателя задержали на месте происшествия – им оказался 22-летний житель Кривого Рога.