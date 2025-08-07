Ночная атака на Днепропетровщину: сбито 33 БпЛА, ранены люди, уничтожены авто и дома

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В ночь на 7 августа враг атаковал Днепропетровскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов — 33 БпЛА были сбиты силами противовоздушной обороны

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки в Днепре пострадали четыре человека. В больницу госпитализированы 43-летний мужчина и 69-летняя женщина в состоянии средней тяжести.

Огонь спрвовцировал несколько пожаров: горело административное здание, автомобили — 12 машин уничтожено, еще 17 повреждены.

Повреждены 8 жилых домов, один частный дом полностью разрушен. Также получило повреждения транспортное предприятие.

В Павлограде загорелись дачный дом и автомобиль. В Криворожском районе пострадало заброшенное здание, а в самом Кривом Роге – модульный дом.

В Синельниковском районе занялись крыша лицея и сухая трава, пострадали частный дом и легковушка.

В Никопольском районе враг вел артиллерийский огонь и атаковал БпЛА. Больше обстрелов подверглись райцентр, Марганецкая, Мировская и Покровская общины. Там дополнительно повреждены 8 частных домов, пятиэтажка, автотранспорт, инфраструктура, административное здание и предприятие. Горела местная библиотека.





Напомним, вечером 6 августа в Никополе, во время повторного артобстрела, враг открыл огонь из ствольной артиллерии по спасателям, прибывшим на место предварительного обстрела. Погиб — 23-летний работник ГСЧС , а также двое мирных жителей.