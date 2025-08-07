09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07:43  07 серпня
У Києві з озера витягли тіло людини
07 серпня 2025, 08:39

Нічна атака на Дніпропетровщину: збито 33 БпЛА, поранено людей, знищено авто й будинки

07 серпня 2025, 08:39
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
У ніч на 7 серпня ворог атакував Дніпропетровську область за допомогою безпілотних літальних апаратів — 33 БпЛА було збито силами протиповітряної оборони

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. До лікарні госпіталізовано 43-річного чоловіка та 69-річну жінку у стані середньої тяжкості.

Вогонь спричинив кілька пожеж: горіла адміністративна будівля, автомобілі — 12 машин знищено, ще 17 пошкоджені.

Пошкоджено 8 житлових будинків, одна приватна оселя повністю зруйнована. Також зазнало ушкоджень транспортне підприємство.

У Павлограді загорілися дачний будинок та автомобіль. У Криворізькому районі постраждала покинута будівля, а в самому Кривому Розі — модульний будинок.

У Синельниківському районі зайнялися дах ліцею та суха трава, постраждали приватна оселя та легковик.

У Нікопольському районі ворог вів артилерійський вогонь і атакував БпЛА. Найбільше обстрілів зазнали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Там додатково пошкоджено 8 приватних будинків, п’ятиповерхівку, автотранспорт, інфраструктуру, адміністративну будівлю і підприємство. Горіла місцева бібліотека.


Нагадаємо, ввечері 6 серпня у Нікополі, під час повторного артобстрілу, ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії по рятувальниках, які прибули на місце попереднього обстрілу. Загинув — 23-річний працівник ДСНС, а також двоє мирних жителів.

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
06 серпня 2025
