Нічна атака на Дніпропетровщину: збито 33 БпЛА, поранено людей, знищено авто й будинки
У ніч на 7 серпня ворог атакував Дніпропетровську область за допомогою безпілотних літальних апаратів — 33 БпЛА було збито силами протиповітряної оборони
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. До лікарні госпіталізовано 43-річного чоловіка та 69-річну жінку у стані середньої тяжкості.
Вогонь спричинив кілька пожеж: горіла адміністративна будівля, автомобілі — 12 машин знищено, ще 17 пошкоджені.
Пошкоджено 8 житлових будинків, одна приватна оселя повністю зруйнована. Також зазнало ушкоджень транспортне підприємство.
У Павлограді загорілися дачний будинок та автомобіль. У Криворізькому районі постраждала покинута будівля, а в самому Кривому Розі — модульний будинок.
У Синельниківському районі зайнялися дах ліцею та суха трава, постраждали приватна оселя та легковик.
У Нікопольському районі ворог вів артилерійський вогонь і атакував БпЛА. Найбільше обстрілів зазнали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Там додатково пошкоджено 8 приватних будинків, п’ятиповерхівку, автотранспорт, інфраструктуру, адміністративну будівлю і підприємство. Горіла місцева бібліотека.
Нагадаємо, ввечері 6 серпня у Нікополі, під час повторного артобстрілу, ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії по рятувальниках, які прибули на місце попереднього обстрілу. Загинув — 23-річний працівник ДСНС, а також двоє мирних жителів.