В Тернопольской области водитель BMW сбил 16-летнего парня
Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 августа около 22:40 вблизи Тернополя
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении с. Смыковцы, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода: 16-летний житель Тернополя переходил проезжую часть дороги за пределами пешеходного перехода.
Пострадавшего с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Напомним, в конце июля в Тернопольской области водитель автобуса сбил насмерть 71-летнего мужчину. Смертельное ДТП произошло на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече.
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