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Аварія сталась неподалік від Мирного. Водій зніс електроопору, щоб уникнути зіткнення з вагітною жінкою

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Аварія сталась 4 серпня поблизу Дніпра. Легковий автомобіль їхав зі швидкістю 140 кілометрів на годину. В цей момент вагітна жінка переходила проїжджу частину по переходу. Водій рідко вивернув кермо та зніс електроопору, щоб не збити жінку.

Внаслідок зіткнення з електроопорою на автомобіль впали обірвані дрони та стовп. Один з пасажирів отримав удар струмом, іншому — затисло ногу. Проте, на щастя, ніхто не загинув.

Правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини.

Нагадаємо, раніше на Волині сталась смертельна ДТП. Пасажирка вистрибнула з автомобіля під час руху і потрапила під заднє колесо.