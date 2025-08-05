У Дніпрі вагітна жінка ледь не потрапила під колеса
Аварія сталась неподалік від Мирного. Водій зніс електроопору, щоб уникнути зіткнення з вагітною жінкою
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Аварія сталась 4 серпня поблизу Дніпра. Легковий автомобіль їхав зі швидкістю 140 кілометрів на годину. В цей момент вагітна жінка переходила проїжджу частину по переходу. Водій рідко вивернув кермо та зніс електроопору, щоб не збити жінку.
Внаслідок зіткнення з електроопорою на автомобіль впали обірвані дрони та стовп. Один з пасажирів отримав удар струмом, іншому — затисло ногу. Проте, на щастя, ніхто не загинув.
Правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини.
Нагадаємо, раніше на Волині сталась смертельна ДТП. Пасажирка вистрибнула з автомобіля під час руху і потрапила під заднє колесо.
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