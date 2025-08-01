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На железнодорожных путях под контактной сетью стоят обычные вагоны, которые могут стать источником смертельной опасности

Об этом сообщает Региональный филиал "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

Попытки подняться на крышу такого вагона часто приводят к трагическим последствиям - смертельным травмам или инвалидности.

Недавно на станции Синельниково-1 произошла трагедия: 16-летний подросток погиб от поражения током напряжением 3,3 киловольта, находясь на крыше зерновоза. Его 17-летний товарищ, который пытался ему помочь, тоже получил электротравму - ожоги рук. Эту трагедию можно было бы предотвратить, если бы ребята знали и соблюдали правила безопасности вблизи железнодорожной инфраструктуры.

Специалисты напоминают основные запреты: категорически нельзя приближаться ближе чем на 2 метра к объектам под напряжением, в том числе к контактной сети. Запрещено прикасаться к электрооборудованию, открывать двери электроустановок и подниматься на крыши вагонов, локомотивов, зданий под электросетями и металлических железнодорожных мостов.

Напомним, 14 детей погибли с начала года из-за нарушения правил безопасности на железной дороге. Одним из наиболее рискованных проявлений детского поведения остается так называемое зачеперство – когда подростки хватаются за внешние части поездов, часто снимая это на видео для соцсетей.