Фото: ілюстративне

На залізничних коліях під контактною мережею стоять звичайні вагони, які можуть стати джерелом смертельної небезпеки

Про це повідомляє Регіональна філія "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Спроби піднятися на дах такого вагона часто призводять до трагічних наслідків - смертельних травм або інвалідності.

Нещодавно на станції Синельникове-1 сталася трагедія: 16-річний підліток загинув від ураження струмом напругою 3,3 кіловольта, перебуваючи на даху зерновоза. Його 17-річний товариш, який намагався йому допомогти, теж отримав електротравму - опіки рук. Цю трагедію можна було б запобігти, якби хлопці знали і дотримувалися правил безпеки поблизу залізничної інфраструктури.

Фахівці нагадують основні заборони: категорично не можна наближатися ближче ніж на 2 метри до об'єктів під напругою, у тому числі до контактної мережі. Заборонено торкатися електроустаткування, відчиняти двері електроустановок і підніматися на дахи вагонів, локомотивів, будівель під електромережами та металевих залізничних мостів.

Нагадаємо, 14 дітей загинули з початку року через порушення правил безпеки на залізниці. Одним із найбільш ризикованих проявів дитячої поведінки залишається так зване зачеперство - коли підлітки хапаються за зовнішні частини поїздів, часто знімавши це на відео для соцмереж.