16:44  01 серпня
У центрі Харкова під сквером знайшли старовинні катакомби
15:22  01 серпня
Синоптик розповіла, якою буде погода 2 та 3 серпня
12:44  01 серпня
В Україні знову подорожчають комунальні послуги
UA | RU
UA | RU
01 серпня 2025, 18:37

На Дніпропетровщині 16-річний юнак загинув від ураження струмом, 17-річний друг постраждав, рятуючи його

01 серпня 2025, 18:37
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

На залізничних коліях під контактною мережею стоять звичайні вагони, які можуть стати джерелом смертельної небезпеки

Про це повідомляє Регіональна філія "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Спроби піднятися на дах такого вагона часто призводять до трагічних наслідків - смертельних травм або інвалідності.

Нещодавно на станції Синельникове-1 сталася трагедія: 16-річний підліток загинув від ураження струмом напругою 3,3 кіловольта, перебуваючи на даху зерновоза. Його 17-річний товариш, який намагався йому допомогти, теж отримав електротравму - опіки рук. Цю трагедію можна було б запобігти, якби хлопці знали і дотримувалися правил безпеки поблизу залізничної інфраструктури.

Фахівці нагадують основні заборони: категорично не можна наближатися ближче ніж на 2 метри до об'єктів під напругою, у тому числі до контактної мережі. Заборонено торкатися електроустаткування, відчиняти двері електроустановок і підніматися на дахи вагонів, локомотивів, будівель під електромережами та металевих залізничних мостів.

Нагадаємо, 14 дітей загинули з початку року через порушення правил безпеки на залізниці. Одним із найбільш ризикованих проявів дитячої поведінки залишається так зване зачеперство - коли підлітки хапаються за зовнішні частини поїздів, часто знімавши це на відео для соцмереж.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро Синельникове травма залізниця підлітки струм трагедія
Мовний контроль 2025: у яких містах найбільше порушень
01 серпня 2025, 15:30
У Дніпрі оголосили День жалоби на підтримку Києва після ракетного удару РФ
01 серпня 2025, 15:13
Смертельна аварія на Чернігівщині: загинула жінка, поліція шукає свідків
01 серпня 2025, 14:45
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Із Запоріжжя — на екрани Польщі: історія акторки Анни Кулькової
01 серпня 2025, 18:18
Росія вдарила по енергетиці Сумщини: частина району без світла
01 серпня 2025, 17:50
Агентка ФСБ отримала 15 років тюрми за коригування ударів РФ по Одесі
01 серпня 2025, 17:38
Знущалася над рідною матір'ю: на Полтавщині жінці повідомили про підозру
01 серпня 2025, 17:28
В уряді анонсували конкурс на нового очільника митниці
01 серпня 2025, 17:04
В Івано-Франківську встановили особу чоловіка, який показав нацистський жест під час хвилини мовчання
01 серпня 2025, 17:01
Укрзалізниця запускає додаткові поїзди до серця Прикарпаття - Ворохти
01 серпня 2025, 16:47
У центрі Харкова під сквером знайшли старовинні катакомби
01 серпня 2025, 16:44
Кандидат на голову БЕБ Цивінський не з’явився на поліграф, - СБУ
01 серпня 2025, 16:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »